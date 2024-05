Agendid panevad Eesti telekanalid jalgpalli pärast konkureerima

Euroopa Jalgpalliliidu UEFA volitatud agentuuri, Šveitsis asuva CAA Eleveni kahe esindaja müügivisiit oli tingitud asjaolust, et Rootsi meediakontsern Viaplay, kellele kuulus jalgpalli EM-turniiri ülekandeõigus, oli mullu Balti turult ootamatult lahkunud. See viis lõpuks selleni, et tänavuse EMi ülekandeõiguse ostsid ERR ja TV3 Grupp ning kolmandana panustas tehingusse ka Eesti Jalgpalli Liit. Summade suurust pole ükski osapool avaldanud.

«Kuna Viaplay läks ära, siis on UEFA lõhkise küna ees,» kirjeldas olukorda ERRi juhatuse esimees Erik Roose. See tähendab, et ajal, mil enamikus teistes Euroopa riikides on jalgpalli teleülekanneteks sõlmitud pikaajalised lepingud ning raha UEFA-le muudkui laekub, siis Eestis, samuti Lätis ja Leedus tuleb UEFA-l korraldada hange ja pingutada, et ülekandeõigusele ostjaid leida.