Taust Paradiisi asemele pood ja parkla

See kõik on nüüd peaaegu täielikult kadunud, kuid asemele on tulnud progress: laod ja poed, poed ja laod. Ent vähemasti ühes kohas peavad sajad ja võib-olla tuhandedki vesilikud tänavu kevadel veel pulmi: ilmselt paekivi pealmiste kihtide põhjaveest kosutust saavas selgeveelises tiigis üsnagi Tallinki tennisehalli taga. On eksperte, kes on hinnanud just seda piirkonda Tallinna suurimaks vesilike elupaigaks.