Hartman: saarlased vajavad piirkondlikke erisusi

Regionaalminister Piret Hartman (SDE) nõustus, et transpordiühendused on kahtlemata kriitilise tähtsusega. «Riik peab saartele tagama transpordiühenduses järjepidevuse. Kui iga-aastased vajadused on teada, tuleks neid tulevikus rahastamise planeerimisel arvestada, nagu praegu parvlaeva Regula puhul,» ütles Hartman. Ta kinnitas, et selle aasta vajadused on peagi liikumas valitsusse. Minister lisas, et ka toetuste määramisel tuleb piirkondlikke eripärasid arvesse võtta, sealhulgas põllumajanduses, et tagada päriselt võrdsed konkurentsitingimused.