Esimese teemana lahati riigi rahalist seisu ning valitsuse nõrku pingutusi kokkuhoiukohtade leidmisel. Priit Hõbemägi nentis, et Eesti Vabariigis on rahamaitse suus nii inimestel kui valitsusel – olulise teemana on üleval olnud riigirahandus. Valitsus on otsustanud teha negatiivse lisaeelarve, et kokkuhoiukohti leida – kokku 175 miljoni euro eest. «Meenutagem seda, et ligi aasta tagasi asuti otsima ligi 500 miljonit, aga leiti ainult 50 ja siis laiutasid kõik valitsuses käsi,» sõnas Hõbemägi.