Puuetega inimeste koda: puudega lapse toetuse maksmine pole paindlik

EPIKoja poole on pöördunud vanemad, kes elavad eraldi, kuid jagavad lapse hooldusõigust ja soovivad, et ka puudega lapse toetust saaks jagada vastavalt sellele, kumma vanema juures laps parajasti elab – sel juhul saaks ühes kuus toetust üks vanem ja teises kuus teine. Sotsiaalkindlustusamet on vastanud, et seadus ei võimalda puudega lapse toetust kordamööda maksta, kuid täiendavaid põhjendusi ega analüüse need vastused ei sisalda.