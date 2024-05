GALERII Aasta Suurpere võitjad pälvisid 10 000 eurose stipendiumi

Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt juba 15. korda korraldatud Aasta Suurpere konkursil kandideeris tänavu kokku 68 nelja või enama lapsega perekonda üle Eesti. Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on perede tunnustamine ja esile toomine oluline ning traditsioonid hoidmist väärt.

«Tänavune Aasta Suurpere on kogukonna usku pere. Lisaks enda argitoimetustele ja iga pereliikme unistuste elluviimisele jõuavad nad ühiselt aega panustada ka kodukoha heaolusse. Nende ühtsus, töökus, armastus ja ettevõtlikkus tugevdab kogukonnatunnet ning on suureks inspiratsiooniks ja eeskujuks ka teistele peredele. Pere eesmärgiks on tarkade, tervislike eluviiside ja laia silmaringiga looduskesksete ilmakodanike kasvatamine» tunnustas Õunap võitjaperet.

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul toetab pank Eesti elu ühe nurgakivina just Eesti Lasterikaste Perede Liitu ja Aasta Suurpere konkursi korraldamist. «Tänavune Aasta Suurpere on kokkuhoidev ja aktiivne ning nende energiat jätkub kogu kodukanti. Pereisa soovib, et Nõost saaks parim piirkond noortele perekondadele. Kui igas kogukonnas oleks keegi sellise motoga, siis oleks Eesti üks lõpmata tore koht kõigile peredele,» selgitas Pechter.

Žürii liikmena usub ta, et võitjapere oskab ja tahab aunimetusega kaasnevat stipendiumi nutikalt kasutada nii pere ühistegevusteks kui oma laste huvitegevuse ja hariduse toetamiseks ning oskuste arendamiseks.

Kakskeelne perekond