Eksklusiivsest riigimajast võib võimupoliitikule pudeneda sadu tuhandeid

Loodusmaja kolme hoone kandvad seinad, postid, talad ja vahelaed ehk lõviosa puitosast teeb Peetri Puit. EstNor toodab fassaadi- ja katuseelemendid. «On tegemist meie jaoks suurima projektiga ja siin on ka omajagu väljakutseid nii detailide tootmises kui ka paigaldusprotsessis, mis on antud kompleksi puhul võtmetähtsusega. Näitena mastaapidest – viiekordset dokihoonet läbib kogu pikkuses monumentaalne puitkonstruktsioonis arkaad ehk kaaristu, mis moodustab 16 m laiuse ja 58 m pika aatriumi. Samas sellised väljakutsed meile meeldivad. Täname Nordeconi usalduse eest realiseerida koos see väärikas Loodusmaja kompleks,» sõnas OÜ Peetri Puit juhatuse esimees Peeter Peedomaa Nordeconi pressiteate vahendusel.