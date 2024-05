Soodla harjutusvälja lähielanike elu häiring jääb hüvitamata

Kaitseväe õppuste valju mõju said Kuusalu ja Anija valla territooriumil laiuva Soodla polügooni vahetus läheduses elavad inimesed tunda möödunud kuu keskel, kui kaitsevägi tegi ühel päeval liikursuurtükkidest K9 kokku 140 lasku. Müramõõtja registreeris harjutusvälja piiri taga talu hoovil rohkem kui 120-detsibellise näidu, mis on võrreldav rokk-kontserdi helitugevusega.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak ütles, et riigi makstav ühekordne toetus on mõeldud vaid Nursipalu harjutusvälja lähielanikele. «Põhjus on selles, et valitsus otsustas sealset harjutusvälja laiendada julgeoleku kaalutlustel kiirendatud korras, milleks seadus lubab kasutada riigikaitselist erandit,» selgitas ta.