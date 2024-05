Jana Toom leidis Moskva patriarhaadi kirikule juristid, et vaielda Eesti riigiga

Keskerakonna juhtiv poliitik Jana Toom teatas, et on leidnud Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule (MPEÕK) juristid, kes on valmis kaitsma tema huve vaidluses riigiga. Poliitiku hinnangul on kirik viimane asi, mis on venekeelsele kogukonnale jäänud pärast «vene kooli hävitamist».