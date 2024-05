Otsitakse uue telemaja ehitajat

Riigi Kinnisvara AS kuulutas Eesti Rahvusringhäälingu tellimusel välja rahvusvahelise riigihanke «Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitustööd».

Riigihankega otsitakse uue telemaja ehitustööde peatöövõtjat. Uue telemaja ehitusprojekti koostas Kadarik Tüür Arhitektid OÜ ja projekti aluseks on rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võidutöö «Roheline lina».

Hanke eesmärk on peatöövõtu korras tähtaegselt ja optimaalsete kuludega valmis ehitada uus telemaja hoone koos juurdekuuluvate rajatistega, mis vastaks hankija (ERRi) nõuetele ja kehtivatele seadustele. Sealhulgas peab olema tagatud hanke objekti terviklikkus, funktsionaalsus, energiasäästlikkus, vastupidavus ja kestus.

Eesti Rahvusringhääling asub praegu neljas hoones, mis on kahekaupa omavahel ühendatud.

ERRi uus telemaja ehitatakse kinnistule, mis on juba hoonestatud rahvusringhäälingu teiste majadega. F. R. Kreutzwaldi tänava ääres paikneb viiekorruseline ERRi uudistemaja, mis on ehitatud 1949. aastal raadiomajaks ja rekonstrueeritud uudistemajaks 2017. aastal. Gonsiori tänava ääres asub 10-korruseline ERRi raadiomaja, mis on ehitatud 1972. aastal ja rekonstrueeritud kaasaegseks raadiomajaks aastatel 2012 kuni 2015.