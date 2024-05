GALERII Tallinna Linnatransport avas uue juhtimiskeskuse

«Täna me näeme ära, kas bussijuht on õigel ajal saabunud, kas ta on alkomeetrisse puhunud ja alles pärast seda genereerib süsteem talle sõidudokumendid. Kui tal neid ei ole, siis ta väravast välja ei saa. Kui bussijuht on õigel ajal kohal, on kaine ja on võtnud õige bussi, siis värav saab automaatselt aru, et õige mees on õige bussi roolis, et tal on kõik korras ning värav avaneb automaatselt ja laseb bussi liinile,» selgitas Lai.