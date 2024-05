Tallinnas algas lapsevanemate teavitamine elukohajärgsetest koolidest

Abilinnapea Aleksei Jašin tuletab lapsevanematele meelde, et kuigi kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses munitsipaalkoolis, on vaja koolikoha vastuvõtmine kindlasti kinnitada. «See on väga oluline, sest tähtajaks vastu võtmata kohad muutuvad vabaks ning need täidetakse kooli vastuvõtukordade alusel. Koolikoha kinnitamine tagab, et laps saab minna sellesse kooli, millest perele on teada antud,» ütles Jašin.