Ida-Virumaal maksti võltsitud 20eurosega

Politseile anti teada, et 18. mail maksis seni tuvastamata isik Sillamäel kauba eest võltsitud 20eurose rahakupüüriga. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Politsei on hoiatanud, et ringluses on võltsitud 20eurosed. Eestis avastati 2022. aastal 462 võltsitud europangatähte.