«Täna läks meil kolm tundi kahe töörühma kuulamisele ja küsimuste küsimisele,» ütles esmaspäeva õhtul haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200). Kuigi kõikidele osalistele on ideed kirjalikult juba ammu saadetud, käidi need eile suuliselt ikkagi läbi. «Jõudsime kohtumise teises pooles haridusleppe ettepanekute punktide aruteluni. Aga praeguse seisuga (õhtuks kella 18ks – toim) jõudsime läbida ainult selle küsimuse, mis puudutab haridusleppe objekti, et mis siis lõpuks on need teemad, mis me haridusleppes kokku lepime, ja mis kindlasti välja jäävad,» selgitas Kallas.