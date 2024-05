Õigeusu kiriku alluvus Moskvale võiks aasta lõpuks otsa saada

MPEÕKi kuuluva Tallinna Nõmme Ristija Johannese kogudusse kuuluv Liivika Simmul ütles, et siinsed kirikuliikmed on valmis elama sõltumatut kristlikku ja vastutustundlikku elu. Simmuli sõnul sai sellele kinnitust aprillis koguduse koosolekul, kus tehti otsus tuleviku ja staatuse osas. «Esialgu oli arutusel kolm võimalust: elatakse endistviisi edasi, taotletakse laiendatud autonoomiat või liitutakse Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga (EAÕK). Kogudus otsustas ülekaalukalt Moskva patriarhaadist sõltumatuse saavutamise poolt. Õigeusklik palvetab, et sünniks jumala tahe, ja olen kindel, et see on olemas,» rääkis Simmul.