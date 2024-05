Zelenskõi: Venemaa terroristliku potentsiaali iga piirang toob rahu lähemale

«Putinil pole midagi muud peale terrori. See on tema võimete alus. Ja iga Venemaa terroristliku potentsiaali piiramine sunnib Venemaad rahu saavutama. Meie relvad Ukraina positsioonide kaitsmiseks, meie ühised diplomaatilised jõupingutused rahuvalemi nimel, meie töö Venemaa juriidilise vastutuse eest sõja eest – see kõik toob rahu lähemale,» rääkis riigipea.