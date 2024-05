Kohtunikuks pürgijale said saatuslikuks kiirlaenud

«Tähelepanuta on jäetud 10. aprillil esitatud täiendavad andmed, mille kohaselt on kaebaja kohustuste kogumaht võrreldes julgeolekukontrollis ja vestlusel 2023. aasta kohta esitatud andmetega vähenenud enam kui 10 protsenti. Ka ei ole arvestatud, et võetud kohustuste eest vastutavad abikaasad ühiselt, kohustusi on võimalik iga kuu katta võimalustele vastava graafiku alusel, kaebajale kuuluva vara väärtus ületab kohustuste jääki oluliselt ning et kinnisvara väärtus jätkuvalt suureneb, mistõttu ei ole vara võõrandamine kohustuste katteks olnud vajalik,» rõhutas kaebaja, lisades, et KEK-i seisukohad on meelevaldsed.

«Arvestades kaebaja varasemat töötamist kohtusüsteemis erinevatel ametikohtadel ja koostööd erinevate kohtunikega, ei ole võimalik pidada kaebaja arusaamist kohtunikuameti olemusest, kaasnevast vastutusest ja tehtavate otsuste mõjust ebapiisavaks. Arvestamata on jäetud, et ka ametis olevatel kohtunikel on laenukohustused, sealhulgas kiirlaenudena. Käsitlus, et kohtunik peaks olema ideaalne inimene, ei haaku sageli tegeliku eluga,» seisab kaebuses.

Riigikohtu üldkogu jättis siiski kaebuse rahuldamata, märkides, et nemad KEK-i otsuses meelevaldsust ei tähelda, samuti pole otsuse langetamisel menetluskorda rikutud.

«Kohtunikul peavad olema isiksuseomadused, mis tagavad erapooletu, õiglase, omakasupüüdmatu ja hoolika töökohustuste täitmise. Oluline pole üksnes õiglane ja sõltumatu õigusemõistmine, mille jaoks on tarvilikud eelloetletud isiksuseomadused, vaid ka see, et õigusemõistmine näiks õiglane ja sõltumat. Olukorras, kus kohtunikuks kandideerijal on oma senise sissetulekuga võrdluses suured igakuised rahalised kohustused, sealhulgas kohustused kiirlaenude võtmisest, võis KEK asuda seisukohale, et kaebaja on kohtunikutööks sobimatute isiksuseomadustega,» märkis riigikohtu üldkogu.

Ühtlasi tõstis kõrgeim kohtuaste esile, et kohtunikuks kandideerija finantskäitumist, sealjuures korduvate kiirlaenude võtmist, on KEK pidanud ka varem kohtunikuks saamisel takistuseks. «Tegemist on KEK-i järjepideva praktikaga, mis samuti viitab sellele, et KEK-i otsus ei olnud meelevaldne,» lisas üldkogu.