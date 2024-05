Sõeluuringud tõid vähidiagnoosi mitmesajale inimesele

Tuhande naise kohta ligi viis rinnavähijuhtu

2021. aastal avastati rinnavähi sõeluuringu käigus 233 kasvajat, sealhulgas 212 invasiivset vähki ja 21 mitteinvasiivset kasvajat, mis on 33 võrra vähem kui aasta varem. Sõeluuringul avastatud teadaoleva staadiumiga vähijuhtudest diagnoositi 51 protsenti esimeses, 35 protsenti teises, 12 protsenti kolmandas ja kaks protsenti neljandas staadiumis. Iga tuhande sõeluuringus osalenud naise kohta avastati ligi viis vähijuhtu.

«Sõeluuringul avastatud rinnavähijuhtudest pooled on väga varases ehk esimeses staadiumis, samal ajal kui samas vanuserühmas väljaspool sõeluuringut diagnoositud juhtudest on esimeses staadiumis alla kolmandiku ja kaugelearenenud juhtude osakaal on mitu korda suurem,» märkis TAI teadusdirektor Kaire Innos.