Alates tänasest kuni neljapäevani võetakse Tallinnas fookusesse ühissõidukiradadel sõitjaid. Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juhi Taavi Kirsi sõnul ei kasuta paljud mootorsõidukijuhid ühissõidukite radu eesmärgipäraselt. «Mootorsõidukijuhid kasutavad neid radasid ennekõike mugavusest ja aja võitmiseks. See aga tekitab ühissõidukitele mõeldud radadel ummikuid, mistõttu jäävad ühistranspordi kasutajad hiljaks. Selleks, et ühistransport saaks liikuda kiiremini ja mugavamalt, pööramegi järgneval kolmel päeval bussiradadel liiklejatele rohkem tähelepanu,» lisas Kirss.

Tallinna munitsipaalpolitsei patrulliosakonna juhataja Valdo Põderi sõnul on ühissõidukite radadel sõitmisi pisteliselt kontrollitud taksoreididel, kui kontrollitakse asjaolu, kas taksos viibib klient, mis annaks õiguse ühissõidukitele mõeldud rada kasutada. «Rikkumised tekivad valdavalt hommikustel tipptundidel, kui tekivad ummikud ja sõidukijuhi närv üles ütleb. Sel juhul tuuakse valdavalt põhjuseks, et ees ootas kellaajaliselt tähtis kohtumine. Aga põhjendusi on erinevaid».