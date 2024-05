FOTOD Elektrilevi avas Kadriorus muuseum-alajaama

«Elektrilevi uus muuseum-alajaam annab hea ülevaate Tallinna elektrifitseerimisest ja tuletab meile meelde, et elektriühendus meie kodudes on paljude inimeste aastakümnete pikkuse pingutuse tulemus. Alajaam-muuseumis hakkame regulaarselt korraldama ka ekskursioone ning samuti on väga oodatud ka kõik põhi- ja keskkooli noored tutvuma elektrifitseerimise ajalooga,» sõnas Härm.