Tallinn suurendab tagasiulatuvalt haridustöötajate palku

Alates 1. jaanuarist 2024 on õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäär 1820 eurot kuus ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate abide töötasu alammäär 1092 eurot kuus. Seega on tänavu 1. jaanuarist Tallinna üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli õpetaja ning tugispetsialisti töötasu alammäär 1820 eurot kuus (seni 1803 eurot) ning koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär 1092 eurot kuus (seni 1085 eurot).

Abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) nentis, et üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäära kasvuga on samas mahus suurendatud Tallinnas ka munitsipaalharidusasutuste õpetajate ja tugispetsialistide töötasu. «Linna põhimõte on õpetajate võrdne kohtlemine töötasu alammäära kehtestamisel olenemata haridusasutusest ning lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide töötasu alammäära sidumine õpetaja töötasu alammääraga,» sõnas Jašin.