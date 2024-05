Mati Sepp: RMK jättis rahva vara metsa mädanema!

Seadusest tingituna peab toores koorimata okaspuit (juhul kui seda on enam kui kümme tihumeetrit ühe hektari kohta), mis on raiutud perioodil 1. septembrist kuni 30. aprillini, olema metsast välja veetud 1. juuniks, sest vastasel juhul rikuks metsa omanik seadust. Erand nähakse ette raidmete ja püünispuude puhul.

Sepp lausus, et kui kuusematerjali puhul saaks keerutada juriidilise jutu veel kuidagi püünismaterjalile, siis männi kohta kõlaks see absurdse vabandusena. Eriti, kuna tegemist on tavalise lageraiega. Küll aga möönis ta, et seadusega sätestatud tähtajani on RMK-l veidi aega.