Isamaa Tallinna piirkonna juhiks valiti Riina Solman

«Tänan oma erakonnakaaslasi massiivse toetuse eest Tallinna üldkogul ning piirkonna esimeheks tagasi valimisel! Minu kolleegid teavad, et annan alati oma parima Isamaa õitsenguks,» ütles Solman.

Tema sõnul näitavad viimaste nädala sündmused ning pinevad istungid Tallinna linnavolikogus, et kuigi uus linnavõim on alustanud mitmete märgiliste projektidega, siis palju tööd on end aastakümnetega sisse töötanud keskerakondliku režiimi lõhkumiseks veel teha.