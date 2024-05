Postimees ületas 130 000 tellimuse piiri

Postimees Grupi tegevjuhi Toomas Tiiveli sõnul on sellise tulemuseni jõutud tänu digitellimuste arvu hästi kiirele kasvule. Ta sõnas, et Postimehe tellimuste viimase aasta kasv on olnud kaks korda kiirem kui varasematel aastatel, samas on paberväljaanded oluliselt paremini hoidnud olemasolevat tellijate arvu, kui võib-olla aasta tagasi võinuks arvata. «Tegelikult see paberlehe tellijate baas on püsinud üsna stabiilsena terve viimase aasta. Ta on küll väikeses languses, aga püsib jätkuvalt hästi.»