Lääne-Virumaal peatatakse räimepüük ja kastmõrra kasutamine

Valitsuse määruse kohaselt on Läänemeres Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel 2024. aastal püüda lubatud räimekogus 765,09 tonni. Sellest 465,09 tonni täitumisel võib räime püüda individuaalselt veel Harjumaal 40, Hiiumaal 15, Saaremaal 20, Läänemaal 85, Lääne-Virumaal 10 ning Ida-Virumaal 130 tonni. Praeguseks on maakondade ühiskvoot välja püütud ning ammendunud on ka Lääne-Viru maakonna individuaalne räime püügikvoot, mistõttu tuleb püük selles maakonnas sulgeda.