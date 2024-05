Augustis tuli avalikkuse ette, et Stark Logistics on ka pärast sõda teinud kaubavedusid Venemaa vahelt. Seda eelkõige selleks, et aidata oma emafirmal Metaprintil Venemaal lõpuni teenindada seal aktiivseks jäänud lepinguid. Ettevõtte tegevjuht Kristjan Kraag on varem öelnud, et firma lõpetas Venemaa vahelt sõitmise augusti lõpus.