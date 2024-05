Toomas Uibo: loodusmaja investeeringuotsuse ja ehitushankega on kõik korras nii juriidiliselt kui sisuliselt

«Oluline on märkida, et keskkonnakomisjon toetas konsensuslikult loodusmaja ehitust ja toetajate seas oli ka opositsioonierakonna esindaja,» rõhutas Uibo. «Tamm on tegutsenud puitehituse valdkonnas 20 aastat ning läbinisti Eesti puidu väärindamise usku ja selle valdkonna eestkõneleja riigikogus.»

Eesti 200 on Uibo sõnul seisukohal, et loodusmaja rajamine on mõistlik, alustades haldusala asutuste majandamisel riigi püsikulude kokku tõmbamisest, kahjulike kliimamõjude leevendamisest, lõpetades investeeringute kontratsüklilise lähenemisega, kus riik ehitab siis, kui majandus on languses. «Tulevikku vaadates saab puidust loodusmajast referentsobjekt kogu Eesti puitmajasektorile, mis on miljardipotentsiaaliga eksporditööstus,» sõnas Uibo.