Kuumust tuleb juurde: uuel nädalal kerkib õhutemperatuur 30 kraadini

Reedel liigub kõrgrõhuala Venemaa keskoblastite kohale ja selle serv ulatub Balti riikide idapiirini. Samal ajal sirutub Skandinaaviast Läänemerele madalrõhkkonna serv, millest lisandub niiskust. Ilm on enamasti sajuta, ent õhtu poole ei ole välistatud Eesti lääneservas kohati hoovihm. Puhub mõõdukalt tugev idakaare tuul. Öösel on sooja 8–15, päeval 23–29 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb alla 20 kraadi.

Laupäeval ulatub kõrgrõhuala Venemaalt servaga Baltimaade kohale ja niiskust on juba rohkem Läänemere regioonis. Öösel pole Eesti lääneservas hoovihm välistatud, muidu on sajuta ilm. Päeva jooksul areneb siin-seal rünksajupilvi, mis sajuhooge annavad ja on äikeseoht. Puhub muutliku suunaga tuul, äikese ajal on puhanguline. Öösel on sooja 10–17, päeval 23–29 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogude korral on jahedam.