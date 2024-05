VIDEO JA FOTOD Keskpolügoonil lasti Spike SR tankitõrjerakette

Laskjateks olid kaitseväe ja Kaitseliidu instruktorid, kes täiendasid oma teoreetilisi teadmisi praktilise relvakäsitsemise kogemusega, et tulevikus ise laskeharjutusi läbi viia ja oma kogemusi õppuritele edasi anda.

«Spike’i teeb heaks see, et seda on lihtne õpetada ja sõduril kasutada – eraldi spetsialisti pole vaja, nagu keerukamate tankitõrjesüsteemide puhul,» ütles laskmiste läbiviija vanemveebel Marko Taluste.