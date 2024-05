Postimees ja MTÜ Toeta Ukrainat viivad Ukrainasse Starõi Sambiri lastele bussi. Buss hakkab teenindama kohalike spordi- ja huviringide õpilasi. Projekti kogumaht on 7000 eurot.

Miks me seda teeme?

Sõda ei käi ainult Ida- ja Lõuna-Ukrainas, sõjas on kogu Ukraina rahvas. Ka need lapsed, kes ei pea elama pidevas pommitamise ohus, kuid on viis-kuus korda päevas kostvate sireenidega harjunud. Ka paljude nende laste isad on rindel. Ja lapsed toetavad neid: punuvad varjevõrke, koguvad ja komplekteerivad abipakke… Nägime oma silmaga droonide katsetamist, kus kõige tähtsam tegelane – droonijuht – oli 15aastane koolipoiss.

Me ei saa aidata kõiki, aga ühe väikelinna lapsed saame õnnelikumaks teha – see on meie võimuses!

Projekti saate toetada annetades MTÜ Toeta Ukrainat arvele: