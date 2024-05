22. mail kell 21.35 teatati Häirekeskusele metsapõlengust Sindi linnas. Teataja sõnul oli näha leeki ja heledat suitsu. Esimesena sündmuskohale saabunud Pärnu päästekomando päästjad kinnitasid, et näha on lahtist leeki ja tule levik on kiire. Juurdepääs põlengukohale oli raskendatud, kuna ligi sai pääseda ainult maastikusõidukitega.