Uikala prügila põlengu oht on möödas

Kolmapäeval kell 19.21 teatati põlengust Uikala prügilas. Süttinud oli prügimägi, mille põlemine muutus tugeva tuule tõttu kiiresti intensiivsemaks ja laiaulatuslikumaks. Päästjad reageerisid suurte jõududega - kohal on seitse põhiautot, kolm vabatahtlike meeskonda ja neli paakautot. Põlenguala on suur, kustutustööd on kestnud prügilas terve öö ja neljapeval jätkuvad.