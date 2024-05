Eestis tuvastati eelmisel aastal 7 maavärinat

Heidi Soosalu Eesti Geoloogiateenistusest selgitas, et maismaal olid seismilisteks sündmusteks peamiselt tavapärased lõhkamised põlevkivi- ja paekivikarjäärides ning meres mereväeõppused või miinide elimineerimised.

Oktoobris rahvusvahelist tähelepanu pälvinud Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnector purunemise intsidendiga on seostatav Soome lahes toimunud nõrk, magnituudiga 0,6 seismiline sündmus. Juhtumi uurimisel on oluliseks infokilluks, et sündmuse toimumisaeg fikseerib täpselt hetke, mil gaasitoru vigastati.

Detsembris toimus üks magnituudiga 1,6 seismiline sündmus, mille tekkepõhjuseks oli varing Estonia põlevkivikaevanduses. Varinguid tuleb aeg-ajalt ette Kirde-Eesti suletud ja töötavates kaevandustes. Mõnikord on vajalik tekkinud ohtlikke lohkusid ja auke likvideerida. Seismoseire on üheks tõhusaks vahendiks varingute tuvastamisel vahetult peale nende toimumist. Kätte saadakse juhtumi täpne kellaaeg ning asukoht on võimalik määrata mõningase veamarginaaliga, suurusjärgus +/- paar kilomeetrit.

Eesti seireala ulatuses tuvastati 2023. aastal seitse väikest looduslikku maavärinat, mille magnituudid olid vahemikus 0,7–1,4. Need toimusid väljaspool Eesti territooriumi, Läänemeres ja Soome lahes Edela- ja Lõuna-Soome ranniku lähistel. «Taolised sündmused toimuvad mõne kilomeetri sügavuses. Need väljendavad pingete vabanemist maakoore murrangusüsteemides, mis ulatuvad ka Eesti settekivimite all paiknevatesse aluskorra kivimitesse,» kirjutas Soosalu keskkonnaagentuuri ajaveebis.

Kuigi Eesti piirkonna maavärinad on suuruselt pigem tagasihoidlikud, on need maakera globaalse dünaamika üheks väljundiks, piltlikult öeldes seismiliselt aktiivsete piirkondade värisemiste järelkaja. Eestis täheldatakse maavärinaid keskmiselt iga kahe aasta tagant, viimane oli 2022. aastal.