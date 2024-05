ITK eksperdid aitasid missioonil Ukrainas sealseid meditsiinitöötajaid

Missioonil osalenud ITK taastusravikliiniku juhataja Kaupo Ole sõnas pressiteate vahendusel, et nad keskenduvad eelkõige nende Ukraina tervishoiuasutuste toetamisele, kus tegeletakse sõjas saadud vigastustega.

Kaupo Ole ütles veel, et fookus on suunatud vigastatud võitlejate taastusravile ja proteeside paigaldamisele ning nende valmistamise koolitustele, samuti Ukraina võitlejate ja nende perede psühholoogilisele abile. «Me soovime anda Ukraina tervishoiutöötajatele erinevaid oskusi, et nad suudaksid inimesi paremini abistada.»