Muinsuskaitse andis Estonia ümberehitamisel pisut järele

«Estonia ooperiteater on Eesti rahva sümbolhoone, mis ei tohi jääda tühjaks või teisejärguliseks. Muinsuskaitseameti peamiseks eesmärgiks on otsida kompromissi, et ooperiteater saaks oma ajaloolises hoones areneda ja muinsusväärtused oleksid hoitud. Oleme eritingimustes teinud mitmeid olulisi järeleandmiseid, et Estonia soovidele vastu tulla. Loodame, et ka Estonia on valmis omapoolseteks vastusammudeks,» ütles muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.