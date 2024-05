FOTOD Tallinn võtab juunis kasutusele uued elektribussid

Elektribusside soetamine ja vastava laadimistaristu rajamine Kadaka tee 62a bussiparki ning Väike-Õismäe lõppjaama on üks TLT strateegilistest eesmärkidest lähiaastateks, mis näeb ette veeremi kaasajastamise ning tänaste diiselbusside asendamise keskkonnasõbraliku alternatiiviga.

Täna on TLT-s sõitjaid teenindamas 350 biogaasibussi, 192 diiselbussi ja 41 sotsiaaltranspordi bussi. Elektritranspordis teenindab sõitjaid 65 trammi ning 42 trolli. Kogu elektritransport liigub TLT teatel 100 roheenergial.

Poola bussiettevõtte Solaris Bus & Coach toodetud 15 elektribussi on kuni 70 reisijale mõeldud Solaris Urbino 12 Electric bussid, mis on madalapõhjalised, varustatud elektroonse invarambi, spetsiaalse ratastooli ja vankri kohaga. Bussidesse on integreeritud kaasaegne kaamerasüsteem ja pimenurgaandurid.