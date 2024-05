Estonia juurdeehituse ärajäämise oht viis sõnasõjani

Muinsuskaitseameti eritingimused võimaldavad teatrihoone laiendamist olemasoleva krundi piires kuni 33 protsenti praegusest hoone mahust. Kuna riigikogu käskis muinsuskaitseametil leida kompromissi, on amet varasemaga võrreldes järele andnud: lubab Estonia lavatorni suuremaks, keskosa ja sisehoovi ümber ehitada, akustika parendamiseks hädaga ka vestibüüli kallale minna jne. Ümberehitamine eeldaks kolmandiku Estonia hoone seestpoolt lammutamist, kuid amet on ohverduseks valmis, et pääseda kopsakast juurdeehitisest, mis hävitaks suure osa Tammsaare pargist ja varjaks draamateatri.