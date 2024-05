Vene saatkonna ette tuleb ukrainlaste installatsioon

«See installatsioon ei ole pelgalt kunstiline sündmus. See on meie sõnum maailmale. Soovime, et kõik, kes meie tööd näevad, mõistaksid, et ka kõige mustematel aegadel saavad inimlikud tunded ja lähedaste vaheline side ületada igasugused väljakutsed. Saagu see etendus lootuse, armastuse ja ühtsuse sümboliks kõigile neile, kes seisavad silmitsi sõjasündmustega seotud raskuste ja kaotustega maailmas,» ütles üks esitluse loojatest Anna Listieva.