Petturid käivad väljapetetud raha üles korjamas juba inimeste kodudes

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) vahendas, et üha sagedamini väidetakse inimestele telefonikõnes, et ohus on nende säästud või lähedased inimesed. Olukorra lahendamiseks palutakse võtta välja sularaha ja viia see pakiautomaati või anda kaasosalisest kulleri kätte.

Kõige karmimatel juhtudel on pettuse ohvrid müünud oma kodu ja andnud saadud raha kurjategijatele.

«Möödunud nädalavahetusest on sagenenud teated, mis rõhuvad inimeste hirmule oma lähedaste pärast. Ohvrile räägitakse, et tema lähedane on sattunud õnnetusse ja nüüd tuleb tema ravi eest tasuda. Seejuures tuleb kurjategija kaasosaline ohvri koju sularahale järgi,» kirjeldas Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin pressiteate vahendusel.

Tervisekassa andmetel on pea 95 protsenti Eesti elanikkonnast ravikindlustatud, mille puhul on ravi tasuta. Politsei rõhutas, et tasulise tervisehoiuteenuse osutamisel esitab meditsiiniasutus arve, mitte ei saada kedagi kellegi koju raha järele.

Mõne päevaga antud ligi 40 000 eurot

Näiteks eelmisel laupäeval sai Tallinna elanik venekeelse kõne, milles öeldi, et tema tütar sattus liiklusõnnetusse ning ravi eest tuleb maksta. Naine andis oma kodus petturile ligi 7500 eurot. Sarnase skeemiga kaotas teinegi naine petturile 4000 eurot.

Esmaspäeval väideti 90-aastasele naisele, et ta tütar sattus avariisse ja ravi läheb maksma 70 000 eurot. Naisel nii palju raha ei olnud, aga andis sellegipoolest ära 5000 eurot.