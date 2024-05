«See oli üldsõnaline (põhjendus), kuna ma ise seal juhatuses kohal ei olnud. Aga nii paljum kui ma aru sain, heideti ette, et ei olnud piisavalt tulemusi. See olla mu puudus,» ütles Kuusik Postimehele. «Iga erakond ei saagi eeldada, et kõigi nende esindajatel oleks tingimata mingi tulemus. See on on kollektiivne (organ) ja ma julgeks öelda, et isegi sõltumatu. Ehkki seal on iga erakonna esindaja sees, siis mitte iga erakond aja oma asja, vaid me püüdsime siiski kokku leppida, et on mingid üldised reeglid: vahet ei ole, kas on konservatiivne või liberaalne maailmavaade, vaid teeme nii nagu seaduseraamistik ette annab.»