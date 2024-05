Abilinnapea palus riigil Mustpeade maja tagastamata jätta

Aprilli alguses saatis rahandusminister Tallinna linnavalitsusele kirja, milles palus muuhulgas selgitada, kas ja mis põhjusel on Mustpeade maja linnale kultuurialase tegevuse korraldamiseks vajalik ning et kas sealne tegevus oleks võimalik üle viia ka mujale.

Neljapäeval vastas abilinnapea Oja, et Mustpeade maja on kujundatud Tallinna muusikamajaks, kus tegutsevad mitmed muusikakollektiivid ning kus korraldatakse kontserte ja festivale. Lisaks toimub majas konverentse ja koolitusi, pidulikke vastuvõtte ja tseremooniaid.

Ta tõi välja, et aastas toimub maja Valges saalis ja Olavi saalis ligikaudu 200 üritust ning et eelmisel aastal korraldati Mustpeade majas mitu rahvusvahelist festivali.

Kõnekas on Oja sõnul seegi, et 2012. aastal kogus Tallinna Kultuuriväärtuste amet Mustpeade maja tagastamata jätmise toetuseks 106 129 allkirja.

«Linn on juba aastakümneid kasutanud Mustpeade maja kompleksi avalike ülesannete täitmiseks, st mitmekülgseks kultuuritegevuseks. Linnavolikogu on järjepidevalt olnud seisukohal, et Mustpeade maja on oluline kultuuriobjekt,» kirjutas Oja.