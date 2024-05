KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi: kas nüüd hakkabki nii olema, et koristatakse midagi ära ja me väldime provokatsiooni?

Ka Ruussaar lisas, et meediastki käib vahel läbi, kuidas keegi nii Narva jõelt või ka talviselt Peipsi järvelt eksikombel teise riigi territooriumile on sattunud.

«Aga Viktoria mainitud piiritara – mina olen kahe käega selle poolt. Jah, otsese sõjalise konflikti korral ei ole sellest mingisugust abi, aga migratsioonilaine tõkestamisel näiteks on küll ja seda on tõestanud mitmed Kesk-Euroopa riigid, kes on oma mitte Euroopa Liitu kuuluvate naabritega need tarad pannud,» sõnas Ruussaar.

Ladõnskaja-Kubits arutles, et kõik provokatsioonid näitavad, et uues olukorras leiutatakse aina uuesti, kuidas reageerida. Ka tuleks tema sõnul esiteks lähtuda ajalookontekstist, et mis on juhtunud ja mida õpetanud, kuid veelgi enam rõhutas ta geograafiat. «Me peame lähtuma sellest, et meie naaber on selline, nagu ta on ja temaga peaks otsustama, et milliseid strateegiaid lauale panna.»

Mida Narva juures ette võtta? «Kui strateegia on selline, et ärme lase end provotseerida ja ärme eskaleerime kõike seda, siis me jäämegi ootama, et kui Vene väed jõuavad Jõhvini, et kas siis on piisavalt eskaleeritud,» ütles Hõbemägi.

«Sa utreerid,» lisas Ruussaar. «Muidugi ma utreerin, aga see provokatsioon on sisuliselt väljapressimine. Ja selle mõte on selles, et lükata teine pool nii kaugele kui vähegi võimalik,» vastas Hõbemägi.

«See on leninlik tees, et lükka täägiga, torka – kui on pehme, torka edasi, kui on pehme, mine edasi. Kui sein tuleb vastu, siis peatu ja lõpeta. Seda on Venemaa teinud aastasadu,» selgitas ta.

«Hea küll, täna poid, homme midagi muud. Seda piiri kogu aeg nihutatakse. Ma tahaks aru saada, et kus on see piir, kus meil öeldakse, et nüüd aitab,» arutles Hõbemägi.

Kuula pikemalt «Keskpäevatunnist».