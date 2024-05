Tuletõrjeauto. Pilt on illustreeriv.

Häirekeskus sai täna kell 19.05 teate, et Lääne-Virumaal Karepi külas põleb garaaž.

Kohale jõudes selgus, et põleb kaks hoonet lausleegiga ning on oht, et tuli levib metsale, selgitas päästeamet ühismeedia vahendusel.