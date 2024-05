Biden rõhutas Ühendriikide sõjaväe kriitilist rolli Ukraina toetamisel, kuid märkis, et USA armee Ukrainas sõdima ei hakka.

«Ukrainas ei sõdi ühtegi Ameerika sõdurit. Olen otsustanud selle nii jätta. Kuid me seisame kindlalt Ukrainaga, kui nad seisavad vastamisi julma türanniga. Me ei saa hüljata Ukrainat ja me ei loobu riigi toetamisest sissetungi vastu,» lubas Biden.