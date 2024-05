Järgmisel nädalal külastab Tallinna kuus kruiisilaeva

Reede ennelõunal jääb Vanasadama kai äärde Malta lipu all seilav Celebrity Silhouette, mis viibib kahenädalasel ringreisil alguse ja lõpuga Rotterdamis. Gotlandilt saabunud laev võtab pärast Tallinna väisamist kursi Stockholmile. Tagasiteel külastab Celebrity Silhouette veel ka Kopenhaagenit. Uuesti on laeva oodata Tallinna Vanasadamasse juuli esimeses pooles.

Nädala viimase laevana saabub pühapäeval Malta lipu all sõitev 306 meetrit pikk Celebrity Apex, mis viibib 12-päevasel ringreisil alguse ja lõpuga Southamptonis. Eestisse tuleb laev Helsingist ja suundub edasi Stockholmi. Laeva ristiema on juuraharidusega USA demokraat, India juurtega Reshma Saujani, kes on naisi IT-sektorisse integreeriva MTÜ Girls Who Code asutaja.