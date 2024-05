«Venemaa on võtnud teadlikult sihikule Ukraina majanduse ja tuleviku. Otsesed sõjakahjud ulatuvad Ukrainas tänaseks ligi 140 miljardi euroni,» rääkis peaminister. «Meie roll ja kohustus on jätkata ning suurendada Ukraina abistamist igal rindel,» lisas ta.

«Oleme juba alustanud konkreetsete ülesehitusprojektide teostamisega. Eesti on ehitanud meie fookuspiirkonda Žõtomõri lasteaia ja panustanud silla taastamisse. Koos Olena Zelenska fondiga loome perekodusid orbudele,» tõi Kallas näiteid Eesti osutatud abist. «Meie juhitavad ülesehitusprojektid on kohapeal nähtavad ja hinnatud. See on mudel, mida soovime jagada ka teistega.»