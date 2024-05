Lasnamäel algab Varraku tänava remont

3. juunil algavad tööd mõjutavad liiklust ning plaani kohaselt valmib tänav õppeaasta alguseks. 3. juunist algab aktiivne ehitustöö, mille käigus tehakse freesimis- ja asfalteerimistöid mitmes etapis, et tagada minimaalne liikumisvõimalus ehitustööde piirkonnas. Varraku tänaval liikuvatel inimestel palutakse jälgida ajutisi liikluskorralduse muudatusi. Alates 10. juunist liigutatakse Varraku tänava bussipeatused uutesse ajutistesse kohtadesse.

Liiklus on kavas täies mahus avada hiljemalt 30. augustiks. Haljastustööd ning väiksemad tööd, mis ei sega liiklust, on planeeritud lõpetada 2024. aasta lõpuks.

Varraku tänava äärde on kavandatud kergliiklusteede võrgustik, mis koosneb 2–6 meetri laiustest jalg- ja jalgrattateedest. Kergliiklusteede ületamised tehakse võimalikult lühikesed ning tee ohutumaks ületamiseks rajatakse Vilisuu ja Punase tänava ristmikutele ka ohutussaared. Ka Varraku tänava ristumistel Punase ja Vilisuu tänavatega tehakse tee ületamine jalakäijatele ja jalgratturitele ohutumaks.

Praegu on Varraku tänav 15–18 meetri laiune asfalttee, kus pargitakse tee ääres ning sõidukite manööverdamine parkimiskohal ei ole liikluse tõttu ohutu. Rekonstrueerimise käigus on plaanis rajada lõigul Punasest tänavast Vilisuu tänavani 1+2 sõidurada ja lõigul Vilisuu tänavast Laagna tee viaduktini 1+1 sõidurada. Liikluse rahustamiseks on pöörded kavandatud suhteliselt järsud, busside ja veoautode jaoks kindlustatakse teepeenrad täringukividega. Bussipeatused paigutatakse avatud taskutesse.