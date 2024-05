Artiklist selgus, et Eesti suurima puithoone, kliimaministeeriumi loodusmaja puidulahenduste ehituseks said peatöövõtjalt Nordeconilt lepingu kaks ettevõtet, neist suurema, OÜ Peetri Puit osanik on riigikogulane Tamm, kes keskkonnakomisjoni istungil sütitas kaaspoliitikuid loodusmaja ehitust toetama.