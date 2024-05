GALERII Meremuuseum avas tulevase Naissaare muuseumi juures uue näituse

«Meremuuseum räägib lugusid. Ta räägib saare lugusid, ta räägib neid lugusid, mis on saarlastele tähtsad. Ilmekas näide on meie kogukonnaga väga lähedalt seotud inimeste Mariita ja Mauri lugu, Mariita vanemate lugu. See, kuidas nad avastasid selle imekauni saare, kuidas see saar neile südamesse läks. Ja kui seda näitust vaadata, siis see ongi see lugu. Ja see on ka see ajalugu, mida me nendest lugudest ise kokku paneme. Ja mida rohkem ja paremini me neid lugusid meenutame ja teame, seda tugevam ja selgem on meie enda suhe sellesse saarde ja meie enda tulevikku,» rääkis Naissaare saarevanem Toomas Luhaäär näituse avamisel.