«Viimastel päevadel ei tulnud siin minu kandis ühtegi vihmapiiska, kuid seitse kilomeetrit eemal Tallinna pool sadas nii, et valget vett lendas,» rääkis Saidla. Tema elamisest veerandsaja versta kaugusel Kohilas olevat nädalalõpul kallanud vihma nii, et see põhjustas asula südames asuvas Coopi kaupluses suuremat sorti veeuputuse. «Vesi oli kaupluses poolde säärde,» kirjeldas ta. Saidla kinnitusel nähti väga korralikku sadu viimati samuti Kohilast läänes. «Selline sahmakas tuli maha, et [Läänemaalt] Risti aleviku poolt liikunud autod ei saanud sõita. Kui seal kallab, siis ikka kakssada, mitte kaks tilka.»